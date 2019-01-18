Лукашенко рассказал, каким топливом заправляют украинские танки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не хочет заправлять танки белорусским топливом, они выбирают российское. Об этом передает агентство «БелТА».

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки [украинские] дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо... мне доложили там все дизельное топливо российское», — заявил Лукашенко.

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По мнению главы страны, объемы поставок из Белоруссии на украинский рынок сильно снизились.

«Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко высказался о введении единой валюты с Россией.