США потратят $240 млн на совершенствование ПРО
Министерство обороны США собирается заключить контракт с компанией Boeing с целью улучшения характеристик противоракетной обороны страны (ПРО). Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный Агентством по противоракетной обороне США.
По данным издания, сумма сделки составляет $240 млн.
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Как отмечается, итогом проделанной работы должно стать экспертное заключение, которое поможет совершенствованию ПРО США.
Подчеркивается, что это необходимо, в том числе, для «защиты от сверхзвуковых угроз».
Ранее сообщалось, что США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников.