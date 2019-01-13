ОБСЕ обнаружила зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе

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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что во дворе дома в Донбассе дислоцирован зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса», передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы миссии.

Отмечается, что комплекс находится на подконтрольной Киеву территории. Наблюдатели добавили, что им удалось обнаружить ЗРК 9K33 «Оса».

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«По оценке, [ЗРК] использовался военнослужащими, на северной окраине населенного пункта Клиновое», — добавили в ОБСЕ.

«Оса» была обнаружена экспертами организации во время мониторинга отвода вооружения.

В ЛНР считают, что Киев продолжает использовать «объекты гражданской инфраструктуры», чтобы размещать там вооружения.

Ранее в ЛНР зафиксировали скопление украинской военной техники в регионе.