Спецпосланник ООН посетит Дамаск

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Спецпосланник ООН Гейр Педерсен придет с визитом в Дамаск. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на помощника главы Министерства иностранных дел (МИД) Сирии Аймана Сусана.

По данным агентства, сирийские власти должны подтвердить свою готовность к сотрудничеству.

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«Мы изначально выразили готовность сотрудничать с ним для успешной работы на его посту. Это будет его первый визит в Дамаск, своего рода ознакомительный, несмотря на то, что мы знакомы с господином Педерсеном», — сказал Сусан.

Он выразил надежду, что ему удастся достигнуть того, чего не сделали его предшественники.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны в течение последних 36 часов наносили удары по целям в Сирии.