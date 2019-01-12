В ЛНР зафиксировали скопление украинской военной техники в регионе

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Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что на окраине населенного пункта Сватово формируется колонная боевой техники ВСУ. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

По его данным, в районе Сватово украинские военные стянули колонну автомобильной и специальной военной техники. Марочко оценил ее численность в 150 единиц.

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Также он рассказал, что недалеко от колонны сели четыре украинских военных вертолета — три МИ-24 и один МИ-8.

Ранее сообщалось, что в ЛНР опасаются новой провокации Киева с целью введения военного положения.