Украина закупит турецкие ударные дроны
Украина приобретет у Турции военные ударные дроны Bayraktar TB2. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на президента страны Петра Порошенко.
Как отмечается, государственная компания «Укрспецэкспорт» подписала соответствующее соглашение с турецкими партнерами.
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«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что украинско-турецкое сотрудничество соответствует стратегическому курсу Киева на вступление в НАТО.
Ранее генерал ВСУ рассказал, когда Украина вступит в НАТО.