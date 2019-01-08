СМИ: президент Бразилии отреагировал на идею разместить в стране базу США

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Бразильский президент Жаир Болсонару прокомментировал возможность размещения на территории страны американской военной базы. Об этом сообщает Folha de S. Paulo.

Отмечается, что сообщение главы государства передал генералам глава минобороны страны Фернанд Азеведа-и-Силва.

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По словам Болсонару, размещение военной базы Соединенных Штатов на территории страны не планируется.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на передачу военных баз США местным силам в Сирии.