NBC: США намерены сократить свое присутствие в Сомали

Пентагон планирует сократить присутствие американских войск в Сомали, сообщает NBC со ссылкой на источники в ведомстве.

Также в Пентагоне намерены наносить меньше авиаударов по позициям боевиков запрещенной в России радикальной группировки «Аш-Шабаб».

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Источники отметили, что эти планы отражают общие намерения США сократить свое военное присутствие в ряде стран, включая Сирию.

Ранее СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане.