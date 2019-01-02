Эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для российско-американских отношений

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Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц заявил, что комплекс «Авангард» усложнит российско-американские отношения в сфере контроля над вооружениями. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

По его словам, эта система не изменит взаимную уязвимость многих стратегических баллистических ракет России и США. Однако эксперт подчеркнул, что если бы данный комплекс был оснащен обычными вооружениями, то его готовность к использованию могла быть выше.

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«США, как и Россия, десятилетиями исследовали гиперзвуковые технологии, но никогда не занимались их развертыванием. Эти системы менее ценны для вооруженных сил США, поскольку у них уже есть много эффективных средств для нападения на цели. Например, большое количество иностранных баз США позволяет американским военным быстро атаковать цели без использования каких-либо потенциальных гиперзвуковых систем, расположенных в США», — заключил Вайц.

Эксперт подчеркнул, что эти разработки, тем не менее, усилили давление на США. Он добавил, что американская сторона будет вынуждена вести разработки подобных комплексов, чтобы не уступать российским военным технологиям.

Ранее сообщалось, что появилось новое видео испытаний комплекса «Авангард».