Путин и Макрон обсудили Сирию и Украину

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры двух стран детально обсудили сирийский вопрос. Беседа происходила в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле.

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Помимо этого, Путин и Макрон обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе.

Также лидеры двух стран поздравили друг друга с Новым годом.

Ранее сообщалось, что британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина.