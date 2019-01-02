Путин и Макрон обсудили Сирию и Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, лидеры двух стран детально обсудили сирийский вопрос. Беседа происходила в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле.
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Помимо этого, Путин и Макрон обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе.
Также лидеры двух стран поздравили друг друга с Новым годом.
Ранее сообщалось, что британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина.