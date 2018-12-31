Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После обсуждений с президентом и (председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом) Данфордом я никогда не чувствовал себя лучше в отношении того, куда мы движемся», — заявил сенатор.

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По словам Грэма, замедлить вывод войск можно «по-умному». Сейчас политикам нужно «переоценить то, как лучше достичь цели президента».

Ранее стало известно, что первая группа военных США покинула Сирию.