Володин отреагировал на заявление Меркель и Макрона по Керченскому проливу

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал совместное заявление лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что этим государствам не стоит вмешиваться в дела России.

«Что касается требования освобождения моряков — есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия — это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов», — сказал Володин.

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Спикер Госдумы также предостерег от новых подобных заявлений.

Ранее сообщалось, что Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.