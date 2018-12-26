Ливан направит жалобу в ООН из-за действий израильских ВВС
Ливан направит жалобу в Совет безопасности ООН из-за вторжения израильских самолетов в воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Юсефа Финяноса.
Как отмечается, это произошло во время нанесения авиаударов по Сирии.
Реклама
«Была договоренность, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и (его) граждан», — заявил Финянос.
Подчеркивается, что израильские самолеты чудом не задели два гражданских самолета, которые в это время пролетали над Ливаном.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео отражения С-300 ракетного удара по Дамаску.