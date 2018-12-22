Эксперт оценил решение США выделить $10 млн ВМС Украины

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Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник запаса Сергей Ченнык прокомментировал решение США выделить еще $10 млн Украине из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, данный шаг Штатов «не надо идеализировать», поскольку подобную помощь Вашингтон оказывает всем, кто «числится» в его союзниках.

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«Не думаю, что Украине эти деньги помогут, поскольку те проблемы, которые стоят перед её военно-морскими силами, стоят гораздо больше, чем эти $10 млн», — заявил Ченнык.

Он также отметил, что в настоящее время возможность Украины стать океанским флотом сводится к нулю.

Ранее стало известно, что Госдеп США решил выделить Украине еще $10 млн после инцидента в Керченском проливе.