BuzzFeed: США закроют базу Эт-Танф в Сирии

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США намерены закрыть военную базу Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителей вооруженной оппозиции Сирии, военные которой проходят подготовку на базе.

База расположена в зоне у стыка границ Сирии, Ирака и Иордании. Отмечается, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу присутствия США в этом районе, назвав базу в Эт-Танфе «основным источником дестабилизации в Сирии».

Ранее сообщалось, что США выведут из Афганистана семь тысяч военных.