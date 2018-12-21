Глава Пентагона уходит в отставку

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил у себя в твиттере.

По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.

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«За время пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс...Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие государства оплатить их военные обязательства», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что новый министр обороны будет назван «в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что Трамп согласился выделить Пентагону $750 млрд.