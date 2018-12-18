Япония переоборудует часть кораблей в авианосцы

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Японские власти разработали и утвердили оборонную стратегию на ближайшие 10 лет, которая предполагает создание новых авианосцев. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на документ.

Согласно стратегии, основой для новых авианесущих крейсеров станут эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо». Планируется, что на них будут размещены американские истребители F-35 и новейшие самолеты F-35B, которые могут осуществлять вертикальную посадку.

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В документе также говорится, что японские власти приняли решение об усилении флота из-за действий США, Китая, России и КНДР.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США.