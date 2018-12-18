Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма

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Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма. Заявление Полянского опубликовано в твиттере российской миссии ООН.

Заместитель постпреда подчеркнул, что Россия «сожалеет» о результатах голосования по резолюции. Он также выразил мнение, что группа стран-участниц ООН, «в основном из НАТО и Евросоюза», таким образом «поощряет» Украину к новым «преступлениям и провокациям». Также Полянский заметил, что украинская сторона может совершить противоправные действия из-за «политических амбиций» Запада.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма. Отмечалось, что документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, а воздержались 72 государства.