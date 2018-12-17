SCMP: Россия и Китай провели совместный эксперимент по изменению атмосферы

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Россия и Китай провели совместный эксперимент по изменению атмосферы, который может быть применим в военных целях, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на участников проекта со стороны КНР.

В частности, было проведено пять испытаний в июне, утверждает издание. В результате одного из них были зафиксированы физические волнения на площади 126 тыс. квадратных километров — площадь, равная почти половине размера Великобритании, говорится в материале.

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Модифицированная зона располагалась на высоте более 500 километров над Васильсурском — поселком в Нижегородской области, пишет издание. Во время теста были зафиксированы электрические всплески с отрицательно заряженными субатомными частицами в 10 раз больше, чем на прилегающих участках территории, говорится в материале.

Во время другого теста на большой высоте удалось повысить температуру ионизированного газа более чем на 100 градусов Цельсия, отмечает издание. Электроны были вброшены в атмосферу с российского радиокомплекса «Сура», сообщает SCMP.

Во время эксперимента было обнаружено, что даже при небольшой выходной мощности 30 МВт радиолуч может создавать «большую аномальную зону», говорится в материале. Однако также было обнаружено, что эффект был резко снижен после восхода солнца.