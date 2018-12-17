В Минобороны рассказали об испытаниях ракет «Сармат»

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что бросковые испытания МБР «Сармат» успешно завершены. Об этом сообщает «Красная звезда».

По его словам, летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в Плесецке в ближайшее время.

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Он также добавил, что в настоящее время активно ведется создание инфраструктуры для проведения данных испытаний.

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