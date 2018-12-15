В Белом доме сказали, почему не считают серьезным отношение России к ДРСМД
По словам представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррета Маркиса, американская сторона не считает отношение России к договоре о ракетах средней и меньшей дальности серьезным, так как руководство страны не признает нарушений договора, передает РИА «Новости».
«После пяти лет переговоров, в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно», — сказал Маркис.
По его словам, если бы российское руководство было серьезно заинтересовано в сохранении ДРСМД, оно бы приняло шаги по уничтожению крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу направил американскому коллеге Джеймсу Мэттису два обращения с предложением обсудить ДРСМД, однако ответа не получил.