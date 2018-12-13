В Минобороны рассказали о перелете российских Ту-160 в Венесуэлу

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В российском Министерстве обороны сообщили, что реактивные бомбардировщики Ту-160 выполнили полет длительностью почти 10 часов для перелета в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что Ту-160 выполняли перелет над акваторией Карибского моря.

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Также в военном ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации.

Ранее Белый дом прокомментировал отправку в Венесуэлу российских Ту-160.