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Названы мотоциклы, которые чаще всего попадают в ДТП

СК «Согласие»: мотоциклы KTM и Kawasaki чаще других попадают в ДТП

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В России владельцы мотоциклов некоторых марок чаще других попадают в ДТП. Это следует из статистики, которую приводит СК «Согласие» в сегменте ОСАГО за прошлый год.

Самой аварийной маркой мотоциклов признали KTM — на нее приходится 3,2% ДТП. За ней следуют Kawasaki и Honda, которые набрали менее 2,5%. В антирейтинге также отметились марки Suzuki и BMW.

Аналитики отметили, что зачастую в аварии попадают спортивные модели мотоциклов.

До этого компания Great Wall показала в Пекине свой первый мотоцикл, который будет выпускаться под суббрендом Souo.

Новый крузер получил двухлитровый оппозитный двигатель. По словам разработчиков, это первый в мире байк с таким агрегатом. Мотоцикл построен на раме популярного Honda Gold Wing, однако по итогу оказался гораздо крупнее своего предшественника (2260 х 950 х 1540 мм с колесной базой в 1810 мм). Внутри новинки установлен восьмиступенчатый «робот». Байк должен получить светодиодную оптику.

Ранее стала известна дата массового появления байкеров на дорогах Москвы.

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