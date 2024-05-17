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Двое россиян обманом получили миллионы рублей за липовые производственные травмы

Двое жителей Ингушетии обманом получили 11 млн руб. за ненастоящие травмы

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В Ингушетии возбудили два уголовных дела против местных жителей, которых подозревают в мошенничестве с пенсионными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД РФ.

По версии следствия, женщина и мужчина из Назрани в 2009 году предоставили в государственную организацию поддельные документы о том, что они получили производственные травмы. Оба заявителя по бумагам были работниками строительной фирмы.

После этого им были назначены выплаты в связи с утратой трудоспособности. За все время злоумышленники получили от государства в общей сложности 11,9 млн рублей.

Правоохранители выясняют обстоятельства дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого россиянин присвоил 10 млн рублей, заявив, что потратит их на сельхозтехнику.

Ранее бездетная россиянка получила материнский капитал и потратила его на погашение долгов.

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