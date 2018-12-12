National Interest напомнил о «Мертвой руке» в связи с выходом США из ДРСМД

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Американский журнал The National Interest напоминает, что если США начнут размещать ракеты средней дальности на территории Европы, то Россия может задействовать ракетный комплекс «Периметр», который на Западе получил название «Мертвая рука» за свою способность автоматически нанести ответный ядерный удар.

Издание напоминает о российской системе в связи с договором с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого намерены выйти в Вашингтоне. Америка обвиняет Россию в несоблюдении условий договора. В Москве не согласны с американской позицией. Так, ранее госсекретарь США Майк Помпео дал 60-дневный ультиматум на то, чтобы вернуться к выполнению условий договора РСМД.

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Система была одной из самых страшных во времена американо-российской холодной войны, однако в перспективе «Периметр» может стать более смертоносным, отмечает NI.

Автор добавляет, что на протяжении десятилетия вокруг оружия «Периметр» ходило много разговоров о том, что такая система уже не существует. Однако публичное обсуждение российского «Периметра» говорит о том, что cистема все еще функционирует, и этот факт заставляет беспокоиться, заключает журнал.