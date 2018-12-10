В Минобороны подтвердили переброску российских военных самолетов в Венесуэлу

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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщил, что два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 Военно-космических сил (ВКС) перелетели в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что бомбардировщики Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 вылетели с российских аэродромов. Самолеты ВКС России прибыли в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы.

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В департаменте добавили, что самолеты пролетели над водами Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

Представители Минобороны подчеркнули, что перелет самолетов проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее издание Washington Free Beacon, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые способны нести ядерные боеголовки, отправились в Венесуэлу. В американском военном ведомстве пообещали внимательно следить за самолетами.