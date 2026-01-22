СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Соглашение по Гренландии не будет включать покупку острова США у Дании. Вашингтон хочет получить суверенный контроль над своими военными базами в этом регионе, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что присоединение Гренландии к США позволит Вашингтону установить полный контроль над некоторыми своими военными объектами, так как в этом случае они будут находиться на американской территории. Это позволит Соединенным Штатам проводить на острове военные операции, тренировки и разведывательную деятельность без согласования с Данией, отметили в издании.

Источники добавили, что это соглашение также может способствовать экономическому развитию региона, включая потенциальную добычу редкоземельных металлов.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Трамп хочет получить Гренландию бесплатно, несмотря на ее реальную стоимость в сотни миллионов долларов, из-за перспектив острова. Депутат отметил, что сегодня Гренландия — это просто огромный, пустынный остров, где ото льда свободна довольно небольшая полоса прибрежной земли. Парламентарий считает, что в перспективе этот остров может стать местом добычи необходимых США ресурсов и удобной позицией, откуда они хотели бы контролировать глобальный Север, и прирост территорий.

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.