Артист балета Николай Цискаридзе признался в необычных музыкальных пристрастиях. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что в его плейлисте наряду с классикой есть треки Инстасамки и Вани Дмитриенко.

По словам Цискаридзе, ему нравится творчество молодых певцов, а Ваню Дмитриенко он вообще считает очень одаренным исполнителем.

«Честно говоря, бывало такое, что заслушивался Инстасамкой. Ее некоторые хиты, что называется, качают», — добавил артист.

Кроме того, он отметил, что часто переслушивает русскую попсу нулевых, под которую приятно поностальгировать. Цискаридзе назвал себя меломаном, призвав россиян не стесняться своих музыкальных предпочтений.

Напомним, до этого народный артист РФ рассказал, что мечтает сняться в байопике о самом себе. Однако картина не должна иметь стандартный сюжет с любовной линией и криминалом, где сам он будет выступать второстепенным героем, подчеркнул он.

