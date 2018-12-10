CNN: Трамп согласился выделить Пентагону $750 млрд

Президент США Дональд Трамп согласился выделить Пентагону финансирование в размере $750 млрд. Об этом сообщает телеканал CNNР со ссылкой на источники в президентской администрации.

По данным источников, такое решение американский президент принял после ряда встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом и конгрессменами.

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Отмечается, что недавно Трамп назвал «безумием» предложение выделить для Пентагона бюджет в размере $716 млрд.

Ранее Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии.