CNN: Трамп согласился выделить Пентагону $750 млрд
Президент США Дональд Трамп согласился выделить Пентагону финансирование в размере $750 млрд. Об этом сообщает телеканал CNNР со ссылкой на источники в президентской администрации.
По данным источников, такое решение американский президент принял после ряда встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом и конгрессменами.
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Отмечается, что недавно Трамп назвал «безумием» предложение выделить для Пентагона бюджет в размере $716 млрд.
Ранее Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии.