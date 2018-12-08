Трамп выдвинул своего кандидата на пост главы Комитета начштабов

Американский президент Дональд Трамп предложил генерала Марка Милли в качестве претендента на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, на этом посту Милли заменит уходящего в отставку генерала Джо Данфорда.

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«Я рад объявить о выдвижении генерала Марка Милли, начальника штаба армии Соединенных Штатов Америки, на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов», — заявил Трамп.

Он также поблагодарил обоих мужчин за службу США.

Ранее Трамп назвал нового генпрокурора и куратора «российского дела».