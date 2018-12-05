Посол России в США заявил о необходимости стран вместе противостоять глобальным угрозам

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и Соединенные Штаты смогут противостоять глобальным угрозам только вместе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Антонов напомнил о Второй мировой войне, когда стороны вместе боролись с агрессией нацистов.

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«Вторая мировая война наглядно продемонстрировала, что эффективное противодействие экзистенциональным угрозам возможно лишь при наличии сотрудничества и координации усилий», — сказал Антонов.

Он добавил, что в настоящее время есть попытки «переписать историю» Великой Отечественной войны, с чем российская сторона намерена бороться.

Ранее в Совфеде выступили за полноценные переговоры России и США по ДРСМД.