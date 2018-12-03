Украинским военным предъявили обвинения после инцидента в Керченском проливе

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Украинским военным и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ),которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, выдвинули обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных военнослужащих Николя Полозова.

Он подчеркнул, что это произошло сразу после ареста.

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«Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение границы России»)», — сказал Полозов.

Адвокат добавил, что после задержания еще не встречался со своим клиентом. Он подчеркнул, что не знает, передавались ли документы в Москву, и кто занимается расследованием.

Ранее сообщалось, что страны G7 потребовали от России освободить украинских моряков.