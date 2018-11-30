В Израиле ответили на вопрос о потерях при налете на Сирию

В Израиле в Армии обороны страны ответили на вопрос о причастности к налету, якобы совершенному на сирийскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источник рассказал, что силы противовоздушной обороны Сирии в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска сбили военный самолет и четыре ракеты Израиля.Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии уничтожили все ракеты, направленные на цели в этом районе.

«Мы не можем комментировать сообщения в зарубежных СМИ», — заявили в израильской армии.