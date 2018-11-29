США обвинили Иран в поддержке талибов
Спецпредставитель Госдепа Брайан Хук заявил, что Иран оказывает поддержку радикальному движению «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Тегеран поддерживает талибов в Афганистане с 2007 года.
Он также добавил, что речь идет о материальной поддержке.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал мусульман во всем мире объединиться против США.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.