США обвинили Иран в поддержке талибов

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Спецпредставитель Госдепа Брайан Хук заявил, что Иран оказывает поддержку радикальному движению «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Тегеран поддерживает талибов в Афганистане с 2007 года.

Он также добавил, что речь идет о материальной поддержке.

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Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал мусульман во всем мире объединиться против США.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.