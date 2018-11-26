Зампостпреда России при ООН: на задержанном украинском судне были сотрудники спецслужб

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на одном из украинских судов, задержанных Россией за нарушение границы России, находились сотрудники спецслужб Украины, передает ТАСС.

По его словам, двое сотрудников украинских спецслужб находились на судне с заданием.

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«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание - действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем», — сказал Полянский.

Сообщается, что данное заявление она сделал в понедельник, 26 ноября, на экстренном заседании Совбеза ООН.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.