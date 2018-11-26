Появилось видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи
Видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи опубликовал в твиттере телеканал RT.
На кадрах запечатлен причал береговой охраны в Крыму, видны задержанные корабли ВМС Украины. Видео снято стрингером Ruptly.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования и были задержаны.
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