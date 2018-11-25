Евросоюз отреагировал на инцидент в Азовском море

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Глава европейской дипломатии Федерики Могерини от имени Евросоюза призвала Россию и Украину проявлять сдержанность в Азовском море, чтобы деэскалировать ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — говорится в документе.

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Ранее ФСБ России сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море.

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