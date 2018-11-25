ФСБ заявила об отходе трех украинских кораблей, шедших в Керченский пролив
ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины, отправившиеся из порта Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает ТАСС.
«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — говорится в сообщении.
Реклама
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил информировать Совет Безопасности ООН и страны «большой семерки» о ситуации в российских водах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керченском проливе.