ФСБ заявила об отходе трех украинских кораблей, шедших в Керченский пролив

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ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины, отправившиеся из порта Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает ТАСС.

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил информировать Совет Безопасности ООН и страны «большой семерки» о ситуации в российских водах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керченском проливе.