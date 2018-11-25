ВМС Украины заявили о захвате Россией трех своих кораблей
ВМС ВС Украины заявляют о захвате трех своих кораблей российскими пограничниками. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр Военно-морских сил Украины.
По данным ведомства, захвачены оказались два катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу».
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Утверждается, что три украинских корабля были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море.
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