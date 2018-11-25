ВМС Украины заявили о захвате Россией трех своих кораблей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/12071359/upload-5bfa5907183561546b8b45c8-pic905-895x505-34171.jpg">

ВМС ВС Украины заявляют о захвате трех своих кораблей российскими пограничниками. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр Военно-морских сил Украины.

По данным ведомства, захвачены оказались два катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу».

Реклама

Утверждается, что три украинских корабля были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.