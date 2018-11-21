Die Welt назвала «экспортным хитом» ЗРК С-400 на мировом рынке вооружений

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Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» стал «экспортным хитом» для других стран, пишет Die Welt.

Индия, Китай, Турция уже заказали С-400. Издание подчеркивает, то, что Индия, которая долгое время сближалась с США, решила закупить российские системы — еще одно свидетельство укрепления позиций России в мире. Властей Индии не сдержала и возможное введение санкций Вашингтона, которое грозит стране из-за покупки российских систем вооружения.

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Технически российское оружие превосходит аналогичные системы из США, говорится в материале. Тем не менее, мировой оборонный рынок не зависит от спроса и предложения, но зачастую за решением о покупке стоят политические интересы, отмечает издание. Например, решение купить российские системы позволяет стране выглядеть суверенным государством, а не подчиняющимся тому, что диктует Вашингтон.

Ранее глава МИД Турции назвал покупку российских С-400 решенным делом.