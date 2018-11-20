Politico: США отзывают военных с мексиканской границы

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США на следующей неделе начнут возвращать войска, отправленные президентом США Дональдом Трампом на границу с Мексикой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта армии США Джеффри Бьюкенена, который курировал операцию на южной границе.

Всего на границу было отправлено 5800 военных. По словам Бьюкенена, в ближайшее время домой вернутся те из них, чья миссия уже завершена, в том числе, инженерные и логистические подразделения.

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Отмечается, что все военные должны вернуться домой до Рождества. Генерал также подтвердил информацию о том, что Пентагон отклонил запрос запрос Министерства внутренней безопасности о прикрытии пограничников на случай столкновений с участниками каравана мигрантов.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-мигранты первыми приблизились к границе США.