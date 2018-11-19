Путин обещал ответить на выход США из ДРСМД

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ОПК обсудил с руководством Минобороны возможный выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не оставит без ответа данное решение Вашингтона, и предложил участникам заседания обсудить шаги России в случае выхода США из ДРСМД.

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«Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия готова к диалогу с американскими партнерами «по этому ключевому вопросу» и выразил надежду на то, что США относятся к данной ситуации «с полной ответственностью».

Ранее источник рассказал, что США намерены продолжать консультироваться с Россией по выходу из ДРСМД.