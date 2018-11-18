В Госдуме отреагировали на слова украинского генерала о «большой войне» с Россией

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Заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал слова украинского генерала Игоря Романенко о «большой войне» Украины и России. Об этом сообщает ФАН.

Генерал заявлял, что в случае, если Россия закроет для прохода украинских судов Азовское море, это может привести к силовому сценарию в регионе.

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По словам депутата Госдумы, Москва не будет оглядываться на возможные военные конфликты, если вопрос затрагивает национальные интересы российской стороны.

«И если будет необходимость, мы закроем акваторию Азовского моря для прохода украинских кораблей с целью обеспечения национальных интересов нашего государства», — подчеркнул Швыткин.

Он добавил, что Россия не станет «смотреть сквозь пальцы» на «морской террор» со стороны властей Украины в отношении российских судов.