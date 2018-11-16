В Киеве признали невозможность строительства базы в Азовском море
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у Киева нет средств для строительства военно-морской базы в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, у Украины нет возможности военным путем ответить флоту России.
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Он также подчеркнул, что на строительство военной базы в Азовском море необходимы огромные средства, которых у Киева нет.
Ранее сообщалось, что Кремль готов принять меры для защиты россиян в Азовском море.