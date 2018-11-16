В Киеве признали невозможность строительства базы в Азовском море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/11934667/RTR3GB0X-pic905-895x505-86980.jpg">

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у Киева нет средств для строительства военно-морской базы в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Украины нет возможности военным путем ответить флоту России.

Реклама

Он также подчеркнул, что на строительство военной базы в Азовском море необходимы огромные средства, которых у Киева нет.

Ранее сообщалось, что Кремль готов принять меры для защиты россиян в Азовском море.