Источник рассказал о консультациях СБ ООН по сектору Газа

Представительства Кувейта и Боливии запросили срочные консультации в СБ ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

«Кувейт и Боливия запросили закрытую встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить сектор Газа позже сегодня», — сообщил источник.

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Ранее в ХАМАС назвали условие прекращения огня в Газе.

За прошедшие сутки по Израилю было выпущено 460 ракет из сектора Газа. В ответ на это израильская армия нанесла удары по 160 палестинским объектам.