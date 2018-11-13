Источник рассказал о консультациях СБ ООН по сектору Газа
Представительства Кувейта и Боливии запросили срочные консультации в СБ ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.
«Кувейт и Боливия запросили закрытую встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить сектор Газа позже сегодня», — сообщил источник.
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Ранее в ХАМАС назвали условие прекращения огня в Газе.
За прошедшие сутки по Израилю было выпущено 460 ракет из сектора Газа. В ответ на это израильская армия нанесла удары по 160 палестинским объектам.