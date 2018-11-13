В Минобороны оценили ущерб «Адмиралу Кузнецову» после аварии

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате инцидента на 82-м заводе в Мурманске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что корабль будет восстановлен в плановом режиме.

Реклама

Как отмечается, на судне планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, а также установить и модернизировать средства, которые обеспечивают эксплуатацию авиационного крыла крейсера.

Ранее сообщалось, что власти намерены поднять плавдок после аварии с «Адмиралом Кузнецовым».