Била головой об стол, выгоняла на мороз: мальчик из Тывы рассказал, как мать его истязала

В Тыве возбудили уголовное дело после жалоб на истязание 13-летнего мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как рассказал сам мальчик, впервые мать нанесла ему побои в момент, когда он стал плохо учиться.

«Она схватила за меня за волосы и ударила головой об стол. Тогда у меня была разбита голова», – сообщил ребенок.

Помимо этого, женщина могла облить сына кипятком, а этой зимой выгнала на улицу в домашней одежде. Причиной этого становились малозначительные поводы.

Из-за синяков и других следов насилия, мальчик пропускает школу, так как не хочет, чтобы это видели другие. Сама мать считает его проблемным и неконтролируемым.

При этом 8 апреля мать якобы хотела отвезти ребенка к шаману, но сын сопротивлялся и назвал мага шарлатаном. После этого она исцарапала ребенку лицо, избила и набросила на шею что-то тонкое. В результате он потерял сознание.

Он добавил, что обращался к родственникам, но мать всегда возвращала его домой. В ПДН о ситуации якобы тоже знали.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им также предстоит выяснить, занимались ли ситуацией в семье профильные органы.

