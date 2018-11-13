NBC: Северная Корея продолжает работать над программой баллистических ракет

КНДР продолжает работать над своей баллистической ракетной программой, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на американских официальных лиц.

Специальный анализ института международных исследований Миддлбери, предоставленный NBC, показал, что в отдаленных внутренних районах страны располагается секретная военная база. По мнению аналитиков, именно на этой северокорейской базе Пхеньян может разместить ракеты, способные достичь Соединенных Штатов.

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Американские военные чиновники подчеркнули, что считают положительным то, что Северная Корея не проводила ядерных испытаний с сентября 2017 года, отмечается в материале.

Тем не менее, недавние разведданные и спутниковые снимки на тайных ракетных объектах подчеркивают широко распространенное среди экспертов мнение о том, что слова президента США Дональда Трампа о том, что миру больше не нужно беспокоиться о северокорейской ядерной программе, не соответствуют реальности, добавляет NBC.

Отставной генерал Барри Маккафри подчеркивает, что в краткосрочной перспективе Северная Корея является самой серьезной угрозой национальной безопасности США.

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне обнародовал 12 ноября доклад, согласно которому авторам документа удалось обнаружить порядка 13 тайных северокорейских ракетных баз. Исследователи также включили в доклад подробный анализ одного из объектов — ракетной оперативной базы в около 80 км к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею.

После встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на историческом саммите в Сингапуре в июне КНДР не стала завершать свою ядерную программу, отмечает телеканал. Вместо этого Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали декларацию, согласившись работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, однако, как отмечает NBC, сам документ был довольно расплывчатым.