Из сектора Газа выпустили по Израилю 300 ракет
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 300 ракет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
В твиттере ведомства отмечается, что на протяжении последних двух часов со стороны сектора Газа запускалось более одной ракеты в минуту.
«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в заявлении военных.
Также отмечается, что сирены воздушной тревоги на юге Израиля продолжают работать.
Израиль в свою очередь стянул войска к границе для ответной атаки против палестинских боевиков. Как отмечалось, израильские военные нанесли удары по телецентру в секторе Газа.
Ранее медики рассказали о пострадавших при обстреле Израиля из сектора Газа.
RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.