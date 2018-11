Из сектора Газа выпустили по Израилю 300 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 300 ракет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В твиттере ведомства отмечается, что на протяжении последних двух часов со стороны сектора Газа запускалось более одной ракеты в минуту.

«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в заявлении военных.

Также отмечается, что сирены воздушной тревоги на юге Израиля продолжают работать.

Израиль в свою очередь стянул войска к границе для ответной атаки против палестинских боевиков. Как отмечалось, израильские военные нанесли удары по телецентру в секторе Газа.

Ранее медики рассказали о пострадавших при обстреле Израиля из сектора Газа.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l