Песков предупредил о возможной «пробуксовке» решения вопросов ДРСМД

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что без взаимодействия с российской стороной Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обречен, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию-24».

По его словам, до саммита G20 в Аргентине количество проблем, связанных с соглашением, увеличится.

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«Вопросы ДРСМД, … региональные конфликты, — все это без обсуждения на высшем уровне российско-американском обречено, скажем так, на определенную пробуксовку», — заявил Песков.

Он добавил, что из-за текущего положения дел все находятся в ожидании.

Ранее российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что в случае несохранения ДРСМД европейские страны «столкнутся с кошмарами».